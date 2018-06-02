تحركات لبناء قاعدة عسكرية في جبل استخدمه صدام ضد اسرائيل

تحركات لبناء قاعدة عسكرية في جبل استخدمه صدام لمهاجمة اسرائيل

اربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤول محلي ايزيدي عن وجود تحركات لبناء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار شمال غرب الموصل، فيما أفاد مسؤولون عسكريون بأن قوات عراقية وأمريكية ستتمركز في تلك القاعدة للإشراف على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال نائب قائممقام سنجار جلال خلّو لكوردستان 24 إن 15 مركبة عسكرية يُعتقد انها تابعة للقوات الامريكية وصلت يوم الجمعة الى جبل سنجار وتمركزت في قمة الجبل.

وأضاف أن هذه القوات تستعد لبناء قاعدة عسكرية على الجبل الذي يعد واحدا من اهم المواقع الاستراتيجية في العراق ويبعد عن الموصل بنحو 125 كيلومترا عند الحدود مع سوريا.

وذكرت وسائل اعلام عراقية أن القاعدة العسكرية ستتولى الاشراف على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في صحراء غربي نينوى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري قوله “الفرقة 15 واللواء 37 بالفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي تسلمت مهام حماية الشريط الحدودي الممتد عبر صحراء قضاء سنجار باتجاه صحراء قضاء البعاج”.

وتابع “القوات العراقية ربما تنشئ قاعدة عسكرية ثابتة على جبل سنجار”.

وسبق أن استخدم نظام الرئيس السابق صدام حسين جبل سنجار كمنصة لتهديد اسرائيل بصواريخ بعيدة المدى.

وذكر مسؤولون عسكريون عراقيون أن قوة عراقية امريكية تسلمت بالفعل مسؤولية تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

واستعادت القوات العراقية والبيشمركة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي كل الأراضي التي سقطت في أيدي تنظيم داعش في 2014 و2015 بما في ذلك مدينة الموصل ومحيطها لاسيما بلدة سنجار موطن الطائفة الايزيدية.

ومن المعتقد أن الولايات المتحدة تنشر قرابة 7000 جندي في العراق رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقرت بوجود 5200 عسكري فقط.

وتقدم القوات الامريكية بشكل أساسي التدريب والمشورة للقوات العراقية في قواعد عسكرية محدودة.