برقية تعزية من الهيئة العليا لمركز لالش بوفاة داود قاسم كلو اخ السيد شمو قاسم كلو عضو الهيئة العليا لمركز لالش

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة دَاوُدَ قاسم اخ السيد شمو قاسم عضو الهيئة العليا لمركز لالش والذي وافاه الاجل اثر مرض عضال .

وبهذه المناسبة الاليمة وبأسم الهيئة العليا لمركز لالش ونيابة عن جميع فروعنا ومكاتبنا نتقدم بتعازينا ومواساتنا للأخ شمو قاسم ولذوي الفقيد الراحل جميعا، ونسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه جميعا الصبر والسلوان.

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و ئه م هه مو د ز ڤرن بو خودى

الهيئة العليا لمركز لالش

دهوك/22/6/2018