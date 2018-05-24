النمسا تقدم مبادرة لآيزيديي العراق ومراد تعلق عليها

شفق نيوز/ أفادت سفيرة النوايا الحسنة في منظمة الامم المتحدة، الايزيدية الكوردية نادية مراد، بأن وزيرة الخارجية النمساوية وعدت بالعمل على اعمار مناطق الايزيديين وتعويضهم بعد المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش بحقهم اثناء سيطرته على قضاء شنكال والمناطق المحيطة به.

وقالت مراد انه جرى خلال لقائها بوزيرة الخارجية النمساوية كارين كنسيل، بحث اوضاع الايزديين في الشرق الاوسط ووعدت بدعم وتعويض الايزديين واعمار مناطقهم المتضررة واعادة الامن الى مناطقهم واتخاذ جميع الاجراءات بشان ذلك.

واوضحت مراد، ان “قضاء شنكال باق الان بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان، بدون اي صاحب ويجب حل هذه المشكلة”، مبينة ان “وزيرة الخارجية النمساوية وعدت بحل هذه المشكلة ورفع الحصار عن الايزيديين”، حسب قولها.

واشادت سفيرة النوايا الحسنة بدور ومتابعة الامم المتحدة في جمع كافة الوثائق التي تثبت جرائم داعش بحق الايزيديين واعتقال المتهمين ومحاكمتهم.