المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يعقد اجتماعه الاعتيادي في معبد لالش.

اعلام المجلس

ترأس السيد حازم تحسين سعيد(وكيل سمو الامير ) الاجتماع الاعتيادي للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى واعضاء الهيئة الاستشارية للاجتماع الاعتيادي للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى. وذلك في يوم السبت الموافق 2018/7/14 في دار الضيافة في معبد لالش.

وناقش المجتمعون عدة نقاط كانت على جدول اعمال الاجتماع ومنها نتائج زيارة وفد المجلس الروحاني للمكاتب السياسية للاحزاب الكوردستانية بغية حشد الدعم لزيادة مقاعد كوتا الايزيديين في برلمان اقليم كوردستان الى خمس مقاعد. وقيم المجلس تجاوب وحرص الاحزاب السياسية الكوردستانية لنيل الايزيديين لحقوقهم.

وكما تطرق المجتمعون الى مسالة اعادة احياء المراسيم الدينية للاعياد والمناسبات القادمة (عيد مربعانية الصيف وعيد الجماعية) مع وضع ضوابط وتعليمات صارمة من اجل ان تودى بالشكل المضبوط و المناسب.

وكما تم مناقشة الكتاب الديني الايزيدي والذي يعمل عليه المجلس الروحاني منذ فترة طويلة؛ وامر السيد حازم تحسين سعيد باستضافة اللجنة المختصة بهذا الموضوع للاطلاع على اخر التطورات بشان عملهم.

وتم قرأت نص رسالة المجلس الاستشاري الايزيدي في جورجيا. حول امكانية دعمهم من صندوق الأمير تحسين سعيد لخيرات الايزيدية. لتمشية امورهم الدينية وادامة شؤون مزار ايزي. وقرر المجلس دعمهم بمبلغ (12،000،000) اثنا عشر مليون دينار عراقي.

وكما قدم السيد حسين قاسم حسون ( مستشار المجلس) نبذة مختصرة عن عمله في اللجنة الجينوسايد. واكد السيد وكيل سمو الامير على اهمية متابعة عمل هذه اللجنة واوعز بارسال كتاب رسمي لهم وزيارة اللجنة في وقت لاحق للاطلاع المكثف على عملهم.

كما ناقش المجتمعون قضية ممارسة التبشير التي اثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي. من قبل بعض المنظمات المدنية والتي تعمل في مخيمات النازحين الايزيديين في دهوك. وتم الايعاز لمتابعة الموضوع وحيثياته مع الادارة المحلية وبورد النازحين في المحافظة لايقاف هذا العمل ومحاسبة المقصرين.

واختتام الاجتماع بذكرى احياء مناسبة الكارثة الاليمة في 8/3. وتم الايعاز باصدار بيان في المناسبة وتكليف مجموعة من الوفود للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي ستقام في عدة مناطق.