المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يعقد اجتماعه الاعتيادي في معبد لالش

اعلام المجلس

ترأس سمو الامير تحسين سعيد علي؛ الاجتماع الاعتيادي للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى. الذي عقد اليوم السبت الموافق 2018/5/19 في دار الضيافة في معبد لالش.

وفي بداية الاجتماع قدم سمو الامير التهاني والتبريكات لجميع الايزيديين الفائزين بمقاعد في مجلس النواب العراقي للدورة الحالية. وتمنى بان يكونوا عن حسن ظن المجتمع الايزيدي وان يكونوا صوتا واحد للدفاع عن حقوق الايزيديين.

ومن ثم ناقش المجتمعون عدة قضايا ومواضيع كانت على جدول اعمال الاجتماع ومنها اخر المستجدات المتعلقة بالشان الايزيدي على مستوى العراق واقليم كوردستان والمهجر.

وكذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة مع اللجنة المالية بغية اعداد موازنة مالية عامة للمجلس لتحديد اليات الصرف.

وكذلك تمت الموافقة على فتح دورة صيفية للقوالين الجدد في بحزاني بغية رفع مهارتهم وقدراتهم الدينية واعداد جيل جديد من القوالين وكمرحلة اولية تم تخصيص مبلغ (4،000،000) اربعة ملائين دينار عراقي لهم من صندوق الأمير تحسين سعيد لخيرات الايزيدية.

وايضا تم الاتفاق على ارسال سماحة بيشمام البابا الشيخ( شيخ نعمان) وسماحة البابا جاويش للمشاركة في طوافة ايزيد في جورجيا. وتكفل المجلس بدفع مصاريف ذهابهم الى هناك من صندوق الأمير تحسين سعيد لخيرات الايزيدية.

وتم النظر ايضا في عدة قضايا اجتماعية كانت قد وردت لمكتب المجلس من المحاكم والدوائر الحكومية لغرض البت فيها واعطاء الحكم الشرعي فيها.