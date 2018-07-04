المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يجري سلسلة لقاءات مع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بخصوص مقاعد كوتا الايزيديين.

اعلام المجلس

ترأس السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) وفدا من المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى واعضاء الهيئة الاستشارية.. لزيارة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني و المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

والتقى الوفد بالسيد فاضل ميراني (سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني) وتحدث معه بخصوص العمل من اجل زيادة مقاعد الكوتا للايزيديين في برلمان اقليم كوردستان. مضيفا: للايزيديين استحقاق ديني في اقليم كوردستان اسوة بباقي المكونات الدينية التي تملك عدة مقاعد.

وكما التقى الوفد بالسيد سعدي احمد بيرة (عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني): وبحث الوفد معه اهمية زيادة مقاعد الكوتا للايزيديين مراعاة للخصوصية الدينية للايزيديين في اقليم كوردستان.

وفي نهاية اللقاءات عبر الطرفان عن تفهمها لموقف الايزيديين ووعدا بالعمل من اجل انصاف الايزيديين..

وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2018/7/3.