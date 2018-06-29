الفنانة ديلان: تحقق حلمي اخيرا بزيارة معبد لالش المقدس



ـ عملي الفني القادم سيكون عن الايزدية وعن حياة عائلة تعيش في الغربة

لقمان سليمان – شبكة لالش الاعلامية – معبد لالش

قالت الفنانة الكوردية ديلان أثناء زيارتها الى معبد لالش في حديث الى شبكة لالش الاعلامية ” أنا لا أصدق نفسي وانا اتجول في معبد لالش ويتحقق حلمي الذي كان يراودني دائما ، كم انا سعيدة ولايمكن وصف سعادتي بالكلمات والجمل، لانني انتظرت هذه اللحظات الجميلة والمقدسة منذ فترة طويلة، وكنت احلم بها دائما هذه كانت امنيتي في الحياة واليوم تحققت ولا اعرف كيف اعبر عن شعوري وسعادتي”.

وأشارت ديلان ” لقد زرت كوردستان العراق قبل سنة وكانت زيارة عمل قصيرة جدا لساعات ولم استطيع من خلالها زيارة معبد لالش وحينها كنت حزينة جدا، لعدم حصولي على الفرصة لزيارة المعبد وأداء مراسيم الزيارة التي تذكرني بزيارة أجدادي الى لالش المقدس، وقد زرت روسيا وارمينيا وجورجيا والمانيا وفي كل الزيارات كنت التقى بالايزدية و اسمع منهم دائما بمعبد لالش وتمسكهم بهذا المكان المقدس”.

وأكدت ديلان ” زيارتي اليوم أضافت لي الكثير من المعلومات عن الايزدية ومعبدهم المقدس لان عملي القادم سيكون عن الايزدية وعن حياة عائلة ايزدية في الغربة، وحاليا انا بصدد كتابة السيناريو لمسلسل تلفزيوني جديد عن بعنوان (حياة الايزدية) ولقد كنت بحاجة الى هذه المعلومات المهمة التي ستغطي جانب مهم للمسلسل الجديد الذي نحن بصدد انتاجه قريبا، واليوم انا اتجول في اروقة هذا المعبد القديم والمقدس والمهم بالنسبة لي حقيقة انا في حلم كل شيء هنا جميل وهادىء ومقدس”.