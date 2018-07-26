العراق يحكم باعدام “المهاجر”: نحر ايزيديين في سنجار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق احد عناصر تنظيم داعش الإرهابي والذي يلقب بـ”المهاجر” والذي اشترك بجرائم نحر عدد من المدنيين .

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد لشفق نيوز، ان ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى قضت بإعدام احد الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والذي يلقب بـ(المهاجر)”.

واضاف بيرقدار ان “المدان اقدم على نحر عدد من المدنيين من الرجال والنساء في قضاء سنجار فضلاً عن قيامه بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في الموصل”.

واشار المتحدث الرسمي الى ان “المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب “.

يشار الى ان تنظيم داعش كان قد هاجم مدينة سنجار ذات الغالبية الكوردية الايزيدية الى الغرب الموصل العاصمة المحلية لنينوى بعد اجتياحه مناطق تقدر بثلثي العراق في أواسط عام 2014، وارتكب مجازر بحق أبناء تلك الديانة وسبى نساءهم واطفالهم.