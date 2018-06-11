الرئيس بارزاني يتحدث عن إحراق اصوات الايزيديين في الانتخابات النيابية

للحيلولة دون تبوء قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرتبة الأولى في محافظة نينوى

متابعة شبكة لالش الاعلامية/ استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الإثنين 11\6\2018، السفير الأمريكي لدى العراق دوكلاس سليمن والوفد المرافق له.

خلال اللقاء هنأ السفير الأمريكي الرئيس بارزاني بفوز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأكد على الدور البارز والمهم للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان في العملية السياسية ومرحلة مابعد الإنتخابات، كما واكد رغبة بلاده في ان يكون إقليم كوردستان قوياً ويلعب دوراً فعالاً ومؤثراً في العملية السياسية في العراق.

من جانبه أكد الرئيس بارزاني بأن ما هو مهم وأولوية بالنسبة لإقليم كوردستان وعلى القوى السياسية الأخرى مراعاته هو الإلتزام بمباديء الشراكة والتوافق والتوازن في مجالات الحكم المختلفة، وعلى ضوء هذه المباديء يجب التفاهم بشفافية ووضوح وعقد الإتفاقات بشأن المواضيع والمشاكل وتشكيل الحكومة الجديدة.

أما بشأن عملية الإنتخابات ونتائجها فقد أوضح الرئيس بارزاني للوفد الضيف بأن لديهم ملاحظات كثيرة على أداء المفوضية وإدارة عملية الإنتخابات والتلاعب بنتائجها والتزويرات التي حصلت فيها.

وأوضح انه لم يكن للديمقراطي الكوردستاني اي ممثل في مفوضية الإنتخابات العراقية، وانهم أحرقوا عن عمد عدداً كبيراً من اصوات الديمقراطي الكوردستاني وخاصة اصوات نازحي المخيمات وأصوات الأخوات والإخوة الأيزديين والهدف من حرق الأصوات تلك هو الحيلولة دون تبوء قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرتبة الأولى في محافظة نينوى والتي هي في الحقيقة القائمة الأولى.

وفي معرض حديثه أكد الرئيس بارزاني انه من اجل تبديد الشكوك ونزاهة العملية قبل الديمقراطي الكوردستان باتخاذ جميع الإجراءات سواء كانت إعادة العد والفرز يدوياً أو متابعة الشكاوى والتحقيق فيها بأي منطقة كانت، وحتى إعادة الإنتخابات لو لزم الأمر. لكن محاولة التلاعب بالنتائج، والغاء أصوات الپێشمه‌رگة أمور غير مقبولة ولا يمكن أن تقبل أبداً، لأنها ظلم بحق الپێشمه‌رگة الذين دافعوا عن بلدهم، ولأن كل الأطراف مدينون لهم، فلماذا يجب أن يظلموا ويلغى أصواتهم بهدف سياسي ودون سبب؟. كما أشار الرئيس بارزاني الى أن العمل من أجل إلغاء أصوات الپێشمه‌رگة بادرة خطيرة وقرار يهدف الى إلغاء مستقبل ومصير كوردستان، لذلك نقف بشدة ضد هذا القرار الظالم.