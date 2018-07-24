اربيل تحتضن ورشة عمل بمشاركة شباب من مختلف المحافظات العراقية

بعنوان (العمل التشاركي الشبابي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا )

تركية شمو – شبكة لالش الاعلامية / اربيل

ناقش 40 مشاركا يمثلون ثقافات مختلفة من المجتمع من اربيل ودهوك والبصرة وبابل وذي قار والديوانية وبغداد كل ضمن منظمة من منظمات المجتمع المدني ولمدة خمسة ايام على منظومة العمل التشاركي مع الشباب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على قاعة فندق ديديمان.

الهدف من الورشة كان لتكوين باحث ناجح يعتمد على نفسه في طريقة البحث للوصول الى الهدف المنشود من اجله وايصال المعلومات بشكل واضح وسلس ليكونوا باحثين مبدعين على ارض الواقع ويبحثون باستمرار عن تطوير المجتمع وايجاد الحلول الكفيلة لكل مشكلة بعد معرفة اسبابها وخاصة في المجتمعات التي تكونها ثقافات ومذاهب ومعتقدات مختلفة .

ومن خلال مشاركتي في هذه الدورة كانت هناك حلقات نقاشية مهمة جدا ، لاننا نعيش في مجتمع فيه الكثير من الاديان والقوميات والمذاهب وخاصة عند وجود تهميش لفئة او مذهب او معتقد من المجتمع ، هنا يكون دور الباحث البحث عن المشكلة واسبابها وايجاد الحلول لها ، لكي تلتقي كل الثقافات من اجل خدمة الانسانية ورفاهية المجتمع .