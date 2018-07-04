اختتام ورشة عمل حول التشجيع على المسؤولية في لالش شيخان

لالش شيخان بالتنسيق مع منظمة IRC يختتمان ورشة عمل حول التشجيع على المسؤولية

مركز لالش / الشيخان

من أجل تطور المجتمع و العمل بإخلاص و الشعور بالمسؤولية كل فرد منا حسب موقعه و وظيفته و عمله في المجتمع ففي يوم الأربعاء المصادف 4/7/2018 اختتم مركز لالش / الشيخان و بالتنسيق مع منظمة IRC ورشة عمل لـ (17) مشاركاً حول التشجيع على المسؤولية في قاعة مركز لالش / الشيخان والتي استمرت لمدة يومين و لفترة ساعتان من الساعة ( 10 ) إلى الساعة ( 12 ) في كل يوم.

وفي اليوم الأول أستعرض الأستاذ (مهند محمد سليمان) أبرز نقاط مسؤولية الفرد في المجتمع سواء كان موظفاً أو كاسباً أو عاملاً في أي مجال كان و أهم التحديات العصرية التي يواجهها و كيفية إنماء أفكاره للشعور بالمسؤولية كي يكون قدوة حسنة في المجتمع و أستعرض بعض نماذج الدول المتقدمة و كيفية تطورها عبر مراحل متعددة ،و في اليوم الثاني بيّن الأستاذ ( علي حسين ) بعض المشاكل التي يمر بها الفرد حسب موقعه و وظيفته و عمله في المجتمع و كيفية معالجتها أو تجنبها من خلال الخطط المدروسة مسبقاً و كذلك الإخلاص و الشفافية في الوظيفة و العمل كما بدوره أستعرض بعض النماذج العالمية التي واجهت المعوقات و الخلط بين المسؤوليات المتباينة و المختلفة

و كيفية فرزها و معالجتها لعدم تكرارها و الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى ، و من خلال هذه الورشة طرح المشاركون فيها بعض الأسئلة حول موضوع الورشة و تمت مناقشتها من قبل المحاضرين و المشاركين في هذه الورشة و الإجابة عليها من قبل السيدين المحاضرين ، و في ختام الورشة شكر كل من المشاركين فيها و الأستاذين المحاضرين جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه الدائم مع المنظمات و إقامة هكذا نشاطات التي ترفع من مستواهم الثقافي.