اختتام دورة تقوية لمادة الرياضيات في مركز لالش / الشيخان

مركز لالش / الشيخان

دعماً لشريحة الطلبة و من أجل رفع مستواهم العلمي و الحصول على الدرجات و المعدلات العالية أختتمت دورة تقوية لمادة الرياضيات للصف الثاني عشـر العلمي (الدراسة الكوردية) لعدد من الطلاب و من كلا الجنسين في قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان في يوم الأربعاء المصادف 9/5/2018 .

حيث أفتتحت هذه الدورة في يوم الخميس المصادف 19/4/2018 و التي أستغرقت لمدة ( 20 ) يوماً و في كل يوم محاضرتان و مدة كل محاضرة ساعة واحدة التي قدمها المدرس (غزوان رمضان علي) ، و في ختام الدورة شكر الطلاب جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف الأجواء المناسبة لهم في إنجاح هذه الدورة و دوره الفعال و اللامحدود لشريحة الطلاب و على إقامة مثل هذه النشاطات والفعاليات.