ابناء بعشيقة يستقبلون السيد عصمت رجب والوفد المرافق له بالورود

مسؤول فرع 14 يعقد ندوة جماهيرية موسعة في ناحية بعشيقة

بحضور جماهيري كبير ومن اجل التعريف يمرشحي قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 184 عقد السيد عصمت رجب مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ندوة جماهيرية موسعة في ناحية بعشيقة حضرها رجال دين من مختلف الاديان وشخصيات ووجهاء وجماهير غفيرة من اهالي الناحية تحدث قيها السيد مسؤول الفرع عن الانتخابات وضرورة المشاركة فيها كونها السبيل الوحيد للتغيير ، كما تحدث عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤكدا بانها قائمة المحبة والسلام وتضم جميع مكونات المجتمع .

وبعد الترحيب بالضيوف الكرام كافة والوقوف دقيقة صمت واجلال على ارواح شهداء البيشمركة الابطال وشهداء الكورد وكوردستان وشهداء العراق جميعا .. القى الاستاذ عصمت رجب محاضرة حول الانتخابات البرلمانية القادمة ، عبر في مستهلها عن عميق شكره وتقديره لكل اهالي بعشيقة وبحزاني ولهذا الحضور الكبير والمتميز .. تطرق بعدها الى خصوصية المنطقة وحرص الرئيس مسعود البارزاني والحزب الديموقراطي الكوردستاني عليها واصرار الرئيس مسعود البارزاني على تحريرها بسواعد البيشمركة الابطال حيث روت دماءهم الطاهرة الزكية ارض بعشيقة وبحزاني وقدموا ما يقارب ال 95 شهيدا في سبيل تحريرها والمئات من الجرحى .. وأضاف نحن نقدر تضحيات مختلف القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها التي قاتلت داعش وقاتلت الارهاب ..

تحدث سيادته بعدها عن الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها والتصويت لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني كوّن الحزب الديموقراطي الحزب الوحيد القادر بالنهوض بالواقع في كل المناطق نحو الأفضل وقال نحن نؤمن بالديموقراطية والتعددية ونحترم كافة الأحزاب والاطراف والقوى في منطقة سهل نينوى وباقي المناطق الاخرى وندعو الى منافسة شريفة قائمة على أسس الاحترام المتبادل بين الجميع انطلاقا من مبدأ إشاعة روح المحبة والتآخي والسلام بين جميع المكونات ولطالما عمل الحزب الديموقراطي الكوردستاني على هذا الأساس وسعى من اجل ذلك

واستطرد في الحديث معبرا عن وجهة نظر الحزب في ضرورة ان يكون للكورد مقاعد مؤثرة في بغداد من اجل السعي لنيل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي وتطبيق مواد الدستور العراقي بشكل تام دون انتقائية والتي صوت عليها عموم الشعب العراقي.

الى ذلك استمع السيد رجب الى مداخلات وتعليقات ومقترحات الحضور وأجاب عنها بكل إسهاب ورحابة صدر

وودع السيد عصمت رجب والوفد المرافق له بحفاوة الاستقبال.