إحصائية جديدة لضحايا داعش من الإيزيديين

نشرت المديرية العامة لشؤون الكورد الإيزيديين التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 3 حزيران 2018، إحصائية عن عدد ضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعش من الكورد الإزيديين من 3 /8/2014 وإلى تاريخ اليوم.

وقالت المديرية في تقرير جديد لها، إن “عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وفق إحصائية معتمدة لدى الأمم المتحدة”.

وفيما إحصائية المديرية العامة لشؤون الكورد الإيزيديين التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان عن عدد ضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعش من الكورد الإيزيديين:

– عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .

– عدد الشهداء في الأيام الأولى من الغزوة 1293 شهيداً.

– عدد الأيتام التي أفرزتها الغزوة كما يلي :

– الأيتام من الأب 1759

– الأيتام من الأم 407

– الأيتام من الوالدين 359

– الأطفال الذين والداهم بيد داعش 220

– المجموع الكلي للأيتام 2745

– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الآن 68 مقبرة جماعية .

إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .

– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزاراً.

– عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد يقدر بنحو (100.000).

– عدد المختطفين 6417 منهم : الاناث 3548 الذكور 2869

– أعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش كالاتي : المجموع : 3300 منهم النساء : 1150 الرجال : 337 الأطفال الإناث : 946 الأطفال الذكور : 867

– عدد الباقين : 3117 الإناث : 1452 الذكور : 1665