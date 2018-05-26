أختتام دورة تقوية لمادة اللغة الإنكليزية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان و دعماً لشريحة الطلبة و من أجل رفع مستواهم العلمي

و الحصول على الدرجات و المعدلات العالية أختتمت دورة تقوية لمادة اللغة الإنكليزية للصف الثاني عشـر الإعدادي ( الدراسة الكوردية ) لعدد من الطلاب و من كلا الجنسين في قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان في يوم الجمعة المصادف 25 / 5 / 2018 حيث أفتتحت هذه الدورة في يوم الأحد المصادف 6 / 5 / 2018 و التي أستغرقت لمدة ( 20 ) يوماً و فـي كل يوم محاضرتان

و مـدة كل محاضرة ساعة واحدة التـي قدمها المدرس ( دلشاد زمان رشو ) ، و في ختام الدورة شكر الطلاب جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف الأجواء المناسبة لهم في إنجاح هذه الدورة و دوره الفعال و اللامحدود لشريحة الطلاب و على إقامة مثل هذه النشاطات و الفعاليات .