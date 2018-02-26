احياء اليوم العالمي للغة الام من قبل لالش باعدرى

اعلام مركز لالش باعدرى

تعتبر اللغة هي سر بقاء الموروث الحضاري للأمم لحد يومنا هذا , لهذا وبتاريخ 21/2/2018 قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتنظيم محاضرة لمسؤول المركز المذكور و الاختصاص اللغوي السيد خلات باعدري حول موضوع (لغة الام تحافظ على هوية الشعوب) في مخيم الاطفال في باعدرى بحضور الاعضاء الهيئة الادارية للمركز والكوادر التعليمية للمخيم وعدد من اطفال المخيم في باعدرى .

بعد الترحيب بالسيد المحاضر , اشار مسؤول مركز لالش باعدرى الى اهمية لغة الام لدى الشعوب برمتها وكيفية الادامة والحفاظ عليها و سبل التصدي للعوائق التي تحاول محوها , كما سرد نبذة مختصرة عن تاريخ اللغات من الناحية العلمية وأسباب تفرعاتها الى تعدد اللغات في العالم .

واستمر بحديثه وذكر اهم الاسباب والدوافع التي جعلت هذه اليوم يوما عالميا , كما قام بشرح تفصيلي عن اهمية اللغة في الحفاظ على تاريخ الشعوب و الفلكلور و الادبيات بصورة عامة . كما اكد بان اللغة اصبحت في يومنا هذا اهم مقومات وجود الانسان في بقعة جغرافية ما .

وتابع السيد خلات باعدري بقوله , يتوجب علينا جميعا بذل جهود مستفيضة لإنعاش مفردات اللغة المنسية وأحيائها لأنها جزء ثمين من التاريخ الاثري للمنطقة وخاصة ابناء الديانة الايزيدية لكون اغلب النصوص و الطقوس وعادات وتقاليد الايزيدين باللغة الكردية .

هذا ويعتبر يوم 21/2 من كل عام يوم عالمي للغة الام لدى شعوب العالم ومن المناسبات الرسمية لدى الروزنامة الاممية ويقام بهذا المناسبة في شتى انحاء العالم نشاطات وفعاليات متنوعة .