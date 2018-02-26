مركز لالش يقدم المستلزمات الضرورية والقرطاسية لمدرسة بارزان النموذجية

اعلام المركز

ضمن خطة مركز لالش بدعم الطلبة الايزديين وفِي كافة المراحل الدراسية وبعد المذكرة التي تم تقديمها من قبل مدرسة بارزان النموذجية وتم رفعها من قبل مركز لالش بحزاني الى السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي وافق سيادته على الفور بدعم المدرسة بالاحتياجات الضرورية .. حيث زار الامس السيد رعد طارق الياس رئيس المركز والهيئة الإدارية مدرسة بارزان النموذجية وكان في استقبالهم الاستاذ فيان خيرو مدير المدرسة والكادر التدريسي المدرسة ، وفِي بداية اللقاء نقل السيد طارق سلام وتحيات الشيخ شامو للمدرسة وكادرها التدريسي وطلبتها وامنياته لهم بدوام الموفقية والنجاح والتفوق الدراسي .. وأضاف نحن في مركز لالش وباشراف مباشر من قبل السيد شيخ شامو نولي اهتماما كبيرا بشريحة الطلبة ايمانا منا بأنهم العمود الفقري لمجتمع ايزدي رصين قائم على اساس علمي متين ..

بدورهم عبر السيد مدير المدرسة والكادر التدريسي عن عميق شكرهم وتقديرهم الى السيد شيخ شامو والى مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني على هذه الالتفاتة الجميلة ودعم المسيرة التربوية والتعليمية للمدرسة .. وودعوا بحفاوة الاستقبال.