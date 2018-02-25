الأوقاف تكشف آخر احصائية لضحايا الكورد الأيزيديين

كشفت المديرية العامة لشؤون الايزيديين التابعة لوزارة الاوقاف في اقليم كوردستان عن آخر احصائية لعدد ضحايا الكورد الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاحد: ان آخر احصائية لها اظهرت الجرائم البشعة التي اقترفتها عصابات داعش التكفيرية بحق الكورد الايزيديين، منذ 03-08-2014.

واضافت: ان هذه الاحصائيات معتمدة لدى منظمة الامم المتحدة وهي كالتالي:

– كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .

– عدد النازحين من جراء سيطرة تنظيم داعش الارهابي نحو 360,000 نازح .

– عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيد .

– عدد الايتام التي افرزتها سيطرة داعش الارهابي كما يلي :

– الايتام من الاب 1759

– الايتام من الام 407

– الايتام من الوالدين 359

– الاطفال الذين والداهم بيد تنظيم داعش الارهابي 220

– المجموع الكلي للايتام 2745

– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 67 مقبرة جماعية،بالإضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش: 68 مزار .

– عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بنحو (100.000) .

اما عدد المختطفين بلغ 6417 منهم:

الاناث 3548

الذكور 2869

أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :

المجموع : 3263 منهم

النساء : 1148

الرجال : 336

الأطفال الإناث : 929

الأطفال الذكور : 850

عدد الباقين : 3154

الاناث : 1471

الذكور : 1683