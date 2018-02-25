الأوقاف تكشف آخر احصائية لضحايا الكورد الأيزيديين
كشفت المديرية العامة لشؤون الايزيديين التابعة لوزارة الاوقاف في اقليم كوردستان عن آخر احصائية لعدد ضحايا الكورد الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي.
وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاحد: ان آخر احصائية لها اظهرت الجرائم البشعة التي اقترفتها عصابات داعش التكفيرية بحق الكورد الايزيديين، منذ 03-08-2014.
واضافت: ان هذه الاحصائيات معتمدة لدى منظمة الامم المتحدة وهي كالتالي:
– كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .
– عدد النازحين من جراء سيطرة تنظيم داعش الارهابي نحو 360,000 نازح .
– عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيد .
– عدد الايتام التي افرزتها سيطرة داعش الارهابي كما يلي :
– الايتام من الاب 1759
– الايتام من الام 407
– الايتام من الوالدين 359
– الاطفال الذين والداهم بيد تنظيم داعش الارهابي 220
– المجموع الكلي للايتام 2745
– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 67 مقبرة جماعية،بالإضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.
– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش: 68 مزار .
– عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بنحو (100.000) .
اما عدد المختطفين بلغ 6417 منهم:
الاناث 3548
الذكور 2869
أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :
المجموع : 3263 منهم
النساء : 1148
الرجال : 336
الأطفال الإناث : 929
الأطفال الذكور : 850
عدد الباقين : 3154
الاناث : 1471
الذكور : 1683