إختتام دورة تقوية لمادة الفيزياء في مركز لالش / الشيخان

مركز لالش / الشيخان

دعماً لشريحة الطلبة و من أجل رفع مستواهم العلمي و ضمن نشاطات و فعاليات مركزنا، اقيم في يوم السبت المصادف 24/2/2018 أختتمت دورة تقوية لمادة الفيزياء للصف السادس العلمي (الدراسة العربية) لـ (14) طالباً في قاعة مركز لالش / الشيخان و التي أستمرت لمدة ( 15 ) يوماً و في كل يوم ساعتان التي قدمها المدرس (عبد الصمد أحمد).

و في ختام الدورة شكر كل من المدرس و الطلبة جهود مركزنا لتوفيره الأجواء المناسبة و الملائمة في أنجاح هذهِ الدورة و دعمهِ المستمر لشريحة الطلبة .