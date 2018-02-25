جلسة حوار مفتوح حول قِدَم الديانة الإيزيدية في مركز لالش / الشيخان

مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطاتنا و فعالياتنا المستمرة ففي يوم السبت المصادف 24/2/2018 نظم مركزنا جلسة حوار مفتوح للسيد (حاجي علو عرب) المؤلف و الكاتب و الباحث في الشأن الإيزيدي و الديانة الإيزيدية و بحضور مجموعة من مثقفي المنطقة.

في البداية تم الترحيب بالسيد (حاجي علو) و الحضور من قبل مركزنا، و بعدها سرد الكاتب الجذور التاريخية لهذه الديانة العريقة و المراحل التي مرت بها من الحضارة السومرية إلى يومنا هذا و كذلك بيَن الباحث أن الإيزيديين تعرضوا للعديد من الفرمانات (الإبادات الجماعية) و الإضطهاد الديني مستنداً إلى العديد من الكتاب الذين دونوا أحداث و تواريخ بعض هذه الفرمانات، و كذلك أشار إلى أن العديد من المعالم و الآثار الدينية لهذه الديانة طمست

و دمرت عبر المراحل التاريخية التي مرت بها أبناء هذهِ الديانة.

و بعدها فتح باب المناقشة و الأسئلة حيث طرحت العديد من الأسئلة من قبل الحضور فأجاب عليها السيد المحاضر بشكل مفصل.

و في الختام شكر كل من الحضور و مركزنا الكاتب (حاجي علو عرب) على هذهِ المعلومات القيمة التي استعرضها لنا ، كما شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان على إقامة مثل هكذا نشاطات و فعاليات و دوره الفعال في تنمية و تطوير الحركة الثقافية في المنطقة .