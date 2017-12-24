وسط امطار هادئة رجال الدين الايزيدي يحيون مراسيم صوم اربعينية الشتاء في معبد لالش

لقمان سليمان – شبكة لالش الاعلامية ـ معبد لالش

توافد عصر اليوم الاحد 24-12-2017 رجال الدين الايزدي الى معبد لالش بملابسهم البيضاء وبقلوب صادقه لاحياء مراسيم صوم مربعانية الشتاء ، التي تبداء من يوم 11 من شهركانون الاول الشرقي ولغاية 19 كانون الثاني الشرقي أي من يوم 24 كانون الاول الغربي ولغاية 1 من شهر شباط الغربي , وقد حضر سماحة بابا شيخ وحاشيته من رجال الدين وسدنة المزارات ، وعدد من خلمتكارية المعبد من الذين يصومون اربعينية الشتاء ( جله كر ) الى معبد لالش .

وسط هذه الاجواء الجميلة وزخات من المطر كانت تنتظر رجال الايزدي وفي مقدمتهم سماحة بابا شيخ بزيارة المقامات المقدسة وتتقدمهم ( داى فقرا ) حاملة البخور ، لحين وصوله الى محل اقامته في جلسة الشيخ فخرحيث حضر سادن المعبد والبيشيمام وبابى كافان وعدد اخر من رجال الدين الذين حضروا الى معبد لالش .

وبهذه المناسبة قال سماحة بابا شيخ ” اهنىء ابناء الديانة المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأهنيء الإنسانية جمعاء و ادعو من الله عزوجل ان تكون هذه السنة بداية سنة الخير والبركة والسلام في كل بلدان العالم ، و ان يعم الخير والبركة كل ارض الله الواسعة ، وأن يسود السلام ارجاء العالم , و ينعم جميع الناس بالسلام والامان ، ونعيش خدمة للانسانية وعبادة الله.