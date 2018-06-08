وَفَتَّحَتْ قَلْبَهَا لِلْبَحْرْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم و الشاعرة المبدعة ربى نظير بطيخ

{1} في الصّباح



الشاعرة المبدعة ربى نظير بطيخ

تَخْلَعُ الرّوحُ كوابيسَها

تُعلّقُها على جدارِ الوَقْتِ

ترتَدي ظلَّ التَّفاؤلِ

و منْ جديدٍ

تمْضي …..

( إفتحي للضَّوء ِ قلْبَكِ )

في النَّهارِ

——؛؛؛؛——

ظلّي يتَّسِخُ

في اليوم ِ آلافَ المرّاتِ

و لانجاةَ للأبيضِ ِ فيَّ ……

(حَصِّني روحَكِ بالأخضَرِ و استَفيقي )

في السّويعاتِ الغريبة

————-؛؛؛———–

يَهْرُبُ ظلّي و يعود

تحتَرِقُ روحي و تنطفىء

يتطاولُ ظلّي و يقصر

تغيبُ نفسي

في شرانقِ الضَّوء ِ حيناً

و في كُهوفِ الانتظار دهورا” ……

( لابأسَ يا صغيرة ، كلُّ هذا ذاتَ حينٍ سوفَ يمضي ، وحْده الفنُّ سيبقى و الجمال)

في الّليل

——؛؛؛——

أخْلَعُ ظلّي

أُعلّقُه على مِشجَبِ الانتظار

أتكوّرُ في سريري

أحاولُ التقاطَ النّومِ

لأغفو َ على حُلُم ٍو نجوى ……

( كوابيسي الصّغيرةَ ،اتركيني و لو قليلاً ، علَّ حلمي في النّومِ يُزهر ).

الشاعرة المبدعة ربى نظير بطيخ

{2} بَاتَتْ وَحُلْمُ الثَّرَى

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- اَلرُّوحُ تَخْلَعُ كَابُوسَ النَّوَى وَتَراً=يَئِنُّ مِنْ قَلْبِهِ فِي صَوْتِ مُرْتَعِدِ

2- وَعَلَّقَتْهُ بِتَرْتِيبٍ عَلَى جُدُرٍ=لِلْوَقْتِ تَسْبَحُ فِي تَشْرِيفِ مُحْتَشِدِ

3- تَفَاءَلَتْ وَارْتَدَتْ ظِلًّا لِرَاحَتِهَا=وَأَمَّلَتْ فِ سَمِيرِ الْوَقْتِ لَمْ تَزِدِ

4- تِلْكَ الَّتِي تَسْتَبِيحُ الشَّمْسَ فِي خَتَلٍ=وَفَتَّحَتْ قَلْبَهَا لِلْبَحْرِ وَالسُّدُدِ

5- يَا دَارُ دَارَتْ عَلَى الْأَيَّامِ مَلْحَمَةٌ=تُفْضِي إِلَى قِصَّةٍ لِلْحَرْبِ بِالْغُدَدِ

6- فَاضَتْ مَكَايِيلُ مِنْ أَطْرَافِ جُعْبَتِهَا=وَسَلَّمَتْهَا فَلَمْ تُهْمِلْ وَلَمْ تُشِدِ

7- بَاتَتْ وَحُلْمُ الثَّرَى يَجْتَاحُهَا أَمَلاً=إِلَى اسْتِعَادَةِ صَرْحِ الْحَالِمِ الْوَجِدِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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