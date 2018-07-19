نوميديا جرّوفي: هاتف على أوتار قلبي

هاتف على أوتار قلبي

نوميديا جرّوفي،شاعرة، كاتبة، باحثة و ناقدة (عراق)

قلتُ له

أعظم ما في جنوني

أنّي مجنونة بك

فقال

و أعظم ما في حُبّي

أنّي أُشعلُ

أوّل شمعاتي معكِ

**********

قلتُ له

في كلّ ملتقى

تُشير بوصله قلبي

إلى عينيكَ

فأجابني

في كلّ محطّة أقفُ

و أتأمّلُ

لعلّني ألقاكِ

**********

قلتُ له

يقرؤونكَ سطرا

و أنتَ تعيشُ بداخلي

أسطورةً و ملحمةً

فقال لي

يذكرونكِ الأمس و غدًا

و أنا أعرفكِ منذ الأزل

حتّى صوب الأبديّة

…….

نساء (22)

هاتف بشبوش، شاعر و ناقد (عراق/دنمارك)

الفارقُ بيني وبينكِ … كبيرٌ يا لطيفتي

فأنتِ تبحثينَ عن ذريعةٍ للحبّ

وأنا السّفيهُ..

أبحثُ عن غرفةٍ وسرير

…………….

بنتُ الحيّ في بلدي

يمكنُ.. أنْ تلفلفَ جيدَها المُهفهفِ ، السَمينِ.. والنحيفْ

من الرأسِ حتى الكاحلينْ .. بخمارٍ أسودِ

هذا صحيحٌ ياأنتْ!!

لكنّها….. لا تستطيعُ

أنْ تغطي أحلامَ نهديها.. إذا ما انتفضا!!

…………..

حين تضحكينَ بأحلى رصعتيكِ

يفزّ شبقي و انتعاضي عند الشّروق

أمّا في آناء اللّيلِ

و فوق حريركِ الأبيضِ

تتحوّل ضحكتكْ

إلى رغبةٍ في التّحريضِ ، على اغتصابكِ النّبيلِ

دون شبعٍ و ارتواءٍ

حتّى آذانِ الديكة

…………………

أنا الشرقيّ

في ليلة عرسي

تصرخُ بي تُفاحتي

كُلني

……………..

طفليَ المندهش

من روضةِ لوحةٍ فنيّةٍ

و عند النّظرِ

إلى خلفيتها البيضاء

ظلّ الطّريق

و لم يعرفْ

من أيّ البوابتين

سيدخلُ روضتها