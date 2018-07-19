نوميديا جرّوفي: هاتف على أوتار قلبي

هاتف على أوتار قلبي
نوميديا جرّوفي،شاعرة، كاتبة، باحثة و ناقدة (عراق)
قلتُ له
أعظم ما في جنوني
أنّي مجنونة بك
فقال
و أعظم ما في حُبّي
أنّي أُشعلُ
أوّل شمعاتي معكِ
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قلتُ له
في كلّ ملتقى
تُشير بوصله قلبي
إلى عينيكَ
فأجابني
في كلّ محطّة أقفُ
و أتأمّلُ
لعلّني ألقاكِ
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قلتُ له
يقرؤونكَ سطرا
و أنتَ تعيشُ بداخلي
أسطورةً و ملحمةً
فقال لي
يذكرونكِ الأمس و غدًا
و أنا أعرفكِ منذ الأزل
حتّى صوب الأبديّة
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نساء (22)
هاتف بشبوش، شاعر و ناقد (عراق/دنمارك)
الفارقُ بيني وبينكِ … كبيرٌ يا لطيفتي
فأنتِ تبحثينَ عن ذريعةٍ للحبّ
وأنا السّفيهُ..
أبحثُ عن غرفةٍ وسرير
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بنتُ الحيّ في بلدي
يمكنُ.. أنْ تلفلفَ جيدَها المُهفهفِ ، السَمينِ.. والنحيفْ
من الرأسِ حتى الكاحلينْ .. بخمارٍ أسودِ
هذا صحيحٌ ياأنتْ!!
لكنّها….. لا تستطيعُ
أنْ تغطي أحلامَ نهديها.. إذا ما انتفضا!!
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حين تضحكينَ بأحلى رصعتيكِ
يفزّ شبقي و انتعاضي عند الشّروق
أمّا في آناء اللّيلِ
و فوق حريركِ الأبيضِ
تتحوّل ضحكتكْ
إلى رغبةٍ في التّحريضِ ، على اغتصابكِ النّبيلِ
دون شبعٍ و ارتواءٍ
حتّى آذانِ الديكة
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أنا الشرقيّ
في ليلة عرسي
تصرخُ بي تُفاحتي
كُلني
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طفليَ المندهش
من روضةِ لوحةٍ فنيّةٍ
و عند النّظرِ
إلى خلفيتها البيضاء
ظلّ الطّريق
و لم يعرفْ
من أيّ البوابتين
سيدخلُ روضتها