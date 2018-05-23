من الشعر الكوردي في المهجر

(تريست)*

ايطاليا 2018

بدل رفو

لا وطن إلا في سحر عينيك،

لا أقوام ولا شعوب

إلا ورقصتهم على أكتاف

زمانك..ِِ

تريست..مدينة ملائكة

تحتضن بريق سلام

وشواطئ بحر في عمق تاريخ،

تسافر جدائل حسناء

معلقة بأهداب السماء

وارض خضراء،

يفوح منها عطر وشعر وإنسان

و(بقايا صور)**

امض أبداً أيها الشاعر ،

تقلد سلالم الأيام ،

شيدت بعرق ابطال من زمن البطولات

ولكن يا خسارة !!

انه زمن الخنوع

والبطولات الزائفة..

أيها الشاعر ..لم تعد نكهة للنصر

في زمن اليباب بلسماً!

وغدت الحروف في بحار دم

كلمات تنزف وجعا..!!

أيها الشاعر..

لترقص أشعارك

للكادحين لقمة وسلاما وشمساً

في رحى وجع إنساني ..!!

فإن لم تغد أشعارك

شمساً وقمرا ورغيف خبز

فليس من الجدوى..

إن تكن ، أم لم تكن

وحتى لم تكن أنت أيضا..!!

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تريست*: مدينة ايطالية في شمال ايطاليا وتعد المنفى الإجباري للروائي جيمس جويس

بقايا صور**: من أعمال الروائي السوري الخالد حنا مينا