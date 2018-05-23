عصمت شاهين دوسكي: وطن النساء

وطن النساء

عصمت شاهين دوسكي

وطن في قلبي ، وجع الحرمان

أنا والصمت ينفينا الزمان

لا اعلم سوى نبض الحب

إحساس عمر ضاع بين إنسان وإنسان

أنا يا سيدة الزيتون بعيد ،

لا جئ في وطني

ويبكيني الورد والريحان

كل مدن العالم تعشقني

إلا وطني يرميني بين الجدران

التف بحروفي وجسدي عاري

بلا كساء ،

والبرد يقرص الأحضان

سيدتي ما بال الجمال بلا جمال

والحب غدا بين رهان ورهان ؟

أيخسر من يحب صدقا

وفي جوفه الحب والإحساس يخفقان ؟

*************

لا تسألي عن الصمت سيدتي

رقيق الدرب لكنه يشقيني

بصرخة الأعماق يعصرني

يقلع جذوري بلا سكيني

شوقي نسيم ، كطفل يداعب شفتيك

ويحلم بقبلات ترويني

وطيفي يهب من عطر جسدك

يحتويك قوة وبين حلمتيك يصلبني كل حيني

براءتك ، ملاك يحلق في وحدتي

يرسم جناتي ونيراني

فلا وقار يدرك مساء الهوى

ولا وقار أمام عينيك يحميني

آه من لذة القبلات

إن أمست حرة لتعريني

آه من وجع الكلمات

إن أضحت نزيفا لا تدنيني

آه من وطن ينام معي على سريري

وفي الصباح ينكر ولائي وحنيني

نعم سيدتي بي جنون

وما أحلى الجنون إن كنت مجنوني

**************

بحري هائج بلا قارب بلا ميناء

لا ساحل ، لا مرفأ ، ولا شاطئ بلا عناء

وموجي إعصار يعصف عميقا

ويبيح للعراء أن يكون عراء

أحب الصيد وكل حورية تقترب مني

أطلق عنانها لأني أعشق النساء

لا أخشى البحر إن أغرقني

في أعماقي حوريات ولآلئ وأصداء

لا أخشى الحب إن داهمني

أنا والحب توأم الأرض والسماء

سيدتي المرأة في حياتي

تبدأ من حروف الهجاء

من عمق الروح وإحساس مرهف

وألف ولام وحاء وباء

أنا في وطن النساء والجمال

وهي في وطني عنفوان البقاء