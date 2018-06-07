عصمت شاهين دوسكي: الفعل والكلام

الفعل والكلام

عصمت شاهين دوسكي

صدًق ، شتان بين الفعل والكلام

شتان بين من يعلم ومن لا يعلم

لا تلعن الزمان وتأمل عالمين

كيف يكون قلبك تابع وخدم

أموال الخزائن علناً تغرف

وطاعون الطائفية تذل أكبر هِمَم

لا يقف الزمن الرديء لوحده

والتاريخ في مزبلته عنوان واسم

الريح في ليل الفوضى تسوقنا

تلوي صوراً من بلاد وعجم

لا يحم الأعراض ولا يتذكر

حقد ، تواطأ ، وزيف يختم

لصوص وميليشيا الظلام تنخر

جمالا ، عشقا ، عزة وقمم

تطرف، يا للأسى يحرق مدينة

وتنوح مدينة وتقتل بكل دعم

زاد الفقراء بعد فقر فقراً

والمال الحرام والترف يبني أمم

دستور دولار ، والمصرف إله

وبين يديكم مصحف نفع وعلم

مجزأ الإنسان ، مقسم ، مصنف

بين شمس بعيدة وكوكب حلم

لا أنبياء وطن النفاق والسماسرة

اعتلوا المنصة وباعوا القلم

فمن يحمل شرف الإنسانية ويقسم

قسم الكادحين ،بلا حزب يتلعثم

قسما بأفعال الرجال إن فعلوا

رفعوا هامات وجبال وقمم

الإنسان المكرم يستحق الرفعة

ماذا تفعلون ، إنه منبع الكرم ؟

لا تنتجوا أفلاما يضحك عليها

الأجيال ، لأنكم مثلتم أسوء فلم

لا تنتهوا بليالي حمراء كل ليلة

وفي الصباح تبحثون نعم ، نعم

مهما مرت الأعوام سيشهد عليك

الفعل والكلام بين شهد وعلقم