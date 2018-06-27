صدور كتاب “جحيم داعش” عن منظمة روزا شنكال

صدر اليوم الاربعاء 27/6/2018 الكتاب الثاني عن منظمة روزا شنكال لحقوق الانسان كتاب “جحيم داعش” للكاتب حسين حاجي اوصمان عبارة عن قصص ثلاث ناجيات ايزيديات من قبضة داعش، وهن: خوخي خلف غريب، رنا خدر مطو وسيفان مهدى، يقع الكتاب في ١٣٤ صفحة.

وهذا هو الكتاب الثاني الذي تصدره منظمة روزا شنكال لحقوق الانسان لتوثيق المعاناة والماسات التي عاشتها الناجيات الايزديات علي ايدي تنظيم الدولة الاسلامية،حيث اصدرت المنظمة اواخر ٢٠١٧ الكتاب الاول “ليلي وليالي الالم” للكاتب والباحث خالد تعلو.

وتقوم المنظمة بتنظيم حفل توقيع وتوزيع الكتاب خلال الايام المقبلة في اربيل العاصمة.