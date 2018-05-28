صدور رواية ” مشاعر فوق البنفسجية ” للكاتبة نسرين اليوسفي

صدرت للكاتبة السياسية الكوردية : نسرين اليوسفي ، رواية بعنوان ” مشاعر فوق البنفسجية ” وهي من نوع الأدب السياسي ، ربطت فيها الكاتبة أهم حقبتين في تاريخ الظلم الجمعي الواقع على الشعب الكوردستاني في ” باشور “.

اعتمدت الكاتبة في سردها ثيمة علمية عن نظرية ” النسبية والبعد الرابع ” للعالم الفيزيائي ألبيرت اينشتاين ، حيث لا يكون الزمن مهملاً .

صدرت الرواية عن مطبعة هاوار في دهوك بمئتين وعشرين صفحة ، ومن المؤمل أن يقام حفل توقيع الرواية في قاعة بارك ئازادي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .