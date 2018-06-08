سندباد القصيدة الكوردية في المهجر .. بدل رفو

بعد شفشاون المغربية .. محاضرة أدبية في قلب أوربا

عصمت شاهين دوسكي

بعد عودته من مدينة شفشاون الجميلة وحصوله على شهادة راقية ،وفي قلب أوربا هذه المرة في مدينة السحر والجمال والأدب والإبداع ” فيينا ” هذه المدينة الساحرة بجمالها ورونقها وتكوينها تحتضن بهدوء سندباد القصيدة الكوردية في المهجر والرحال الكبير بدل رفو ليلقي لجمهور راقي محاضرة عن أدب الرحلات والثقافات العالمية

وبدلا من أن تحدد المحاضرة لفترة زمنية استمرت ساعتين واستمتع الجمهور بها ، ورغم شهر رمضان ومباراة ريال مدريد العالمية إلا أن الجمهور كانوا متشوقون للاستماع إلى خبرة وتجارب في عوالم أدب الرحلات العالمية التي تميز بها الأديب الرحال بدل رفو، ودار نقاش جميل شمل تفاصيل عديدة ومهمة ،وكانت برعاية البيت الكوردي في النمسا ومنظمة Cup of Culures وقدم السيد أكرم حسو الضيف للجمهور ، وتم توقيع كتاب رقصة الشعر عن دار الزمان الدولية ، حينما يعمل الأديب بصمت من أجل مسار الثقافة السليمة ونشرها على مستوى العالم ليس سهلا خاصة عندما يحتوي و يسخر المكان والزمان لإعلاء كلمة الحق والجمال والمحبة والسلام والثقافة الراقية التي تشمل الجميع .