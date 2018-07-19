جيهان محمد حسن: قصيدتان

قصيدتان

الشاعرة الأديبة / جِيهانُ مُحَمَّد حَسَن

أحرقت جميع أوراقى

أحرقت الذكرى … والأمل

وجروح عصيت … تندمل

وصراع .. عرقل خطواتي

أحرقت مشوار حياتى …

وبقايا كتبي … وكلماتي …

وسطور تبكى .. تتألم ..

تختبىء بين الصفحات

أحرقت الحاضر … والآتي

وأخذت ألملم .. فى مشاعر

تتراكم …تخنق آهاتي

أحرقت فرحي…وآلامي…

وهمومي في الزمن العاتي

أحرقت باقي أشواقي

ماذا سيمحو…يا دهرا

مساوئ فكري…و هفواتي…

ماذا سيمحو … يا دهرا …

أفعال طائشة أجهلها

تعبث في قلبي وفي حياتي

وتغير نفسي بلا وعي…

وتزيد حزني وعذاباتي…

من يشفع للقلب المذنب…؟

يوما إذا ضل الطرقاتِ

لن أترك في القلب المتعب

شيئا للزمن الباقي

وسأحرق كل أوراقي

سأغير عقلي…و أفكاري

وأغير دربي…وطرقاتي…

وأغير كل صداقاتي

وسأرحل إلي جبل عال…

كي أبكي…وتعلو صرخاتي

من زمن بعيد و أنا أبكي…

واليوم جفت أحداقى

إني أتعذب أتمزق

لا شىء يسعد أوقاتي

كم عشت سنينا مظلمة

لا أضيئ مصباحي أبدا

وما أحد…أضاء شمعاتي…

ومرار اليأس والوحدة

كالشبح يتسلل ليلا…

يفزعني يوقظ مناماتي

سأرحل عن كل الدنيا…

لا أريد أناس ولا تلاقي

قد مر عمري كالريح

و أضعت نفسي و سنواتي

وأنا لم أفهم الماضي…

ولا أعلم الزمن الآتي

ضيعت عمري…ولم أدرِ

في ظنون و شك…وتفاهاتِ

أتمني لو يرجع عمري…

أو أوقف كل ساعاتي

لو أني أخذت من الدنيا

شيئا وحسمت قراراتي

ما كنت الآن لأتعجب…

أو أنظر أمري في دهشة

وأنا مصلوبة خطواتي

ماذا أخذت من الدنيا

و أناس مثل الأموات

لا شئ…يفيد يا زمني

لا عتاب

لاحزن

لاأمنياتِ

ما ضاع لن يرجع أبدا

و سأظل كالزهر المهمل

لونا بدون أعباقِ

قد جاء اليوم لأعاتب

نفسي أمام مرآتي

لن أكذب أو أخفي شيئا

سأسرد كل حكاياتي

قد أعرف نفسي لو أخطئ

من صوتي…

وصمتي

ونظراتي

لن أرجع للزيف ثانية

لن أخلف مع حسن الدهر ميثاقي وسأحرق كل أوراقي •

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رَفيقَةُ سَفَرٍ

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كَذَا اُرْتُضِيَ أُنَّ أَكَوْنُ

رَفيقَةُ سَفَرِ

أَكُتُفِيّ بِكَ حُلِمٍ وَجُنُونُ

وَجهٌ يُعَانِقُ ضَوْءُ الْقَمَر

صَوّتٌَ يُبَدّدَُ صَمتُ اِلسِكُونِ

صُورَةُ قَلبٍ رَسْمِهَا القَدَرُ

لَوْحَةُ عُمرٍِ بِألْفِ لَوْنٍ

عَُصْفُور حلَّقََ يَوْمُ الْمَطَرِ

أَعُلِمَ يَقِيناً بِأَنّي ظُنونَ

سَافَرتُْ يَوْمَاً بِغَيْرِ مَقَرِّ

أَنْتَشِي عَشِقَاً بِنَظِرَةِ عُيُونٍ

وَعَامِرٌ قُلَّبِي رَغْمِ الْقَفْرِ

تَمَنَّيْتِ لَوْ أَنّكَ يَوْمًا تُهْوِنَّ

صَاحَ الْفُؤَادُ فِي صَدْرِي خَطَر

رَوِحَكَ تَسَكُّنٌ ذَاكَ الْجُنُونَ

وَبَعْدهُ أَنْتِ مُجَرَّدُ بَشْر