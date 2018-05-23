الاديب المصري صابر حجازي في مضيفه الباشا

اجري الحوار/ أحمد خيري باشا

تفتح المضيفه ابوابها لتستضيف نجم مصري ساهم وابدع وادلي بدلوه في ملعب الثقافة المصريه من خلال كتاباته وقصصه واشعاره وايضا من خلال حواراته مع مبدعين آخرين من انحاء الوطن..صابر حجازي كاتب واديب مصري لا اجد كلمه يمكنني بها ان اصفه.. علي المستوي الانساني جميل وعلي المستوي الادبي والثقافي جميل فجعلني الزم الصمت فالصمت في حرم الجمال…جمال..تعالوا نتعرف علي النجم والاديب المصري صابر حجازي

١..كبدايه اي حوار يهم القاريء ان يتعرف عليكم .

الكاتب والشاعر والقاص المصري صابر حجازي

هذة هي السيرة الذاتية

– الإسم = صـــــــــابــر – اللّقب والجد = حجــــــــــازى

– الجنسيّة = عربـــي . مــصــــرى

– ينشر إنتاجه منذ عام 1983 في العديد من الجرائد والمجلاّت والمواقع العربيّة

-اصدر:

1- نبضات قلبين……………..مجموعة شعرية 1983

2- قصائد الرحيل السبعة……..مجموعة شعرية 1984

3- ولكني مازلت احبك ………مجموعة شعرية 1986

4- قصص ممنوعة…………مجموعة قصصية 1987

5- الزمن ووجة العاشق القديم..مجموعة شعرية 1988

6- مدخل الي الابداع الشعرى …..مقالات نقدية 1994

عضو بعدّة نوادي ثقافيّة وأشرف علي الصفحات الادبية –

بالعديد من الجرائد والمجلات المصرية لسنوات طويلة.

-شارك بالعديد من الندوات والمهرجانات الادبية

كما شارك في العشرات من الأمسيّات الشعريّة و القصصيّة.

– ونظم الكثير من الأمسيّات الأدبيّة

اذيعت قصائدة ولقاءتة في شبكة الاذاعة المصرية –

نشرت اعماله في معظم الدوريات الادبية في العالم العربي –

-” ضمن “الموسوعة الكبرى للشعراء العرب”، والتي أعدتها الشاعرة المغربية فاطمة بوهراكة

ترجمت بعض قصائده الي الانجليزية والفرنسية –

حصل علي العديد من الجوائز والاوسمه في الشعر والكتابة الادبية –

– تتناقل المواقع الادبيه اعمالة فورا نشرها

عمل أكثر من (30 ) لقاء وحديث صحفي نشرت كلها –

– له في انتظار النّشر : –

( مخطوطات) :

1- ما تعسر من الحب……..مجموعة شعرية

2- الحب في زمن الفراق…..مجموعة شعرية

3- العودة الي الله ………….كتابات اسلامية

4- اعدام محامي ……………قصص قصيرة

٢..اين تجد .. نفسك بقوه قاص ،،شاعر..ناقد..محاور؟..:

نحمد الله فكل انتاج ادبي ثقافي امارسه اجد فية متعة كبيرة ولا يفرق عندي النوع فانا احب الشاعر جدا وان كنت اعشق القاص وياخذني المحاور الي عالم من السحر والتواصل مع الاخرين اما الناقد فهو الشخص المثقف الواعي الذى اتمني ان اكونه

٣..الثقافه المصريه بصفه عامه كانت رائده عبر كتاب وادباء وشعراء نفتخر بهم ولهم ثقل محلي وعربي..ماذا حدث هل انتكاسه وما اسبابها في رايك..

مازال الابداع المصري لة كل الريادة في الثقافة العربيه والعالمية فليس اختفاء الاشخاص بالموت يعني انتهاء التاثير الادبي والابداعي لهم ومهما شارك ادباء وشعراء من غير المصريين فهم تلاميذ للثقافة المصرية ومطورين لها ونحن الان لا نعاني من انتكاسة فكرية بقدار اننا نحيا في انتكاسه اعلامية لا تساند ولا تشجع الابداع والمبدعين وطبعا من خلفهم الدولة ممثلة في وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات التي من المفروض ان تقدم المساندة وتسليط الضوء علي المبدعين في مختلف المجالات

٤..اقبال الشباب علي القصه القصيره جدا والمقال السريع ووسائل الاتصال للمعرفه والتثقيف.سبب من اسباب قله الانتاج الفكري واحجام الكثير من الكتاب عن الكتابه..والاكتفاء بالفيس بوك..

تسمح لي ان اختلف ايضا معك في هذة النقطة ..فالواقع ان وسائل الاتصال الحديثة للمعرفة والتثقيف من اسباب اتاحة الفرصة امام كثرة الانتاج الفكري واقدم الكثير من الكتاب علي الكتابة والنشر بكثافة فانت امام صفحات وجروبات واصدارات الكترونية عبر الشبكة العنكبوتية والسوشل ميديا جعلت التواصل بين القراء والمبدعين من شباب الكتاب في الشعر والقصة القصيرة والاقصوصة والمقال القصير اسهل واسرع وابسط ,, ولكن الامر يحتاج الي غربالة هذا الانتاج للحكم عليه وتقيم كل هذة التجارب

٥..ماهي المشكله الرئيسيه.التي يمكن ان يشار اليها بالسبابه. سطحيه مايكتب..دار النشر…مستوي القاريء..اسعار الكتاب .ونقول من هنا العلاج

لا ياصديقي ..السبب سهولة النشر ..وسعي دور النشر الي كل ما هو غريب من اسماء وعناوين المطبوعات ,,الي المؤاد المنشورة ,الي حد الخروج عن الاداب العامة …والعلاج هو الصبر.. وعموما هي مسالة وقت ويذهب الزبد جفاء ويبقي كل ما هو مفيد وراقي ..

٦..آخر ماكتب صابر حجازي رومانسيا..جزء منه لو سمحت

الميــــــلاد

………….

لآن هواك ميلادي

وأفراحي و أعيادي

وشوقٌ

عاش في قلبي

يردد…

لست أنساكِ

وعمر ٌ

خلته دوماً…

أراه الآن يلقاكِ

******

أحبكِ … فرحة ً

تسري من الماضي

إلى الآتي

أحبكِ …قطرة ً

تروي

حروف الشعر في ذاتي

أحبكِ …أنت مرسايا

وعهدٌ

للهوى باق ِ

أحبكِ …

أنت دنيايا

وما دنيايَ

الاّكِ

٧..قصور الثقافه هل تري فعلا انها تساهم وتخلق جيل مثقف رغم ما تدفعه الدوله لها واذا كان كذلك لماذا يتاخر تفتح البراعم..هل الجذور…ام التربه…او المزارع وفساده او جشعه

اثبت الواقع والتجربة فشل قصور الثقافة في انتاج مثقفين او مبدعين بسبب التعامل بعقلية الموظف مع فكرة تنمية الثقافة والفكر..وكذلك انغلق الامر لنشر اسماء معينة وتكرار النشر لهم (الشلليه)

٨../حلمي ان اري تجمع ثقافي شهري له موعد ثابت في كل محافظه يجمع الخبره وشباب المبدعين في كل مجال ادب قصه شعر زجل فن.اذا كنت تشاركني هذا الحلم.كلمني عن معوقاته بصراحه حتي لا احلم مره اخري

ضغوط الحياة اليومية تجعلنا نسعي طوال اليوم وراء توفير الاحتياجات الحياتية اكثر من الاحتياجات الثقافية …فاذا لم تكن الدولة نوفر حياة كريمة للمواطن فكيف سيسعي للحياة الثقافية ؟؟؟

٩../الندوات والمهرجانات والامسيات الثقافيه لماذا لا تنجح بالقدر الكافي هل توافق انه تقصير من الاعلام وكاميراته او تقصير من وزاره الثقافه مكتفيه واذا كان تقصير كيف الخلاص

الندوات والمهرجانات والامسيات الثقافيه تنجح جدا في عمل تواصل بين الكتاب وبين الجمهور القليل من محبي الادب, فهي اصبحت تقام علي عاتق الادباء انفسهم من خلال الجمعيات الادبية المنتشرة في مصر وخارج مصر…لكن الاعلام وكاميراته تتجاه نحو المشاهير في مجال التمثيل وكرة القدم ,حتي اصبح الطفل كل طموحه ان يكن ممثل او لاعب كرة بعيدا عن قراءة كتاب اومجلة ….اظن انها سياسة دولة

١٠…/ماذا تطلب الآن من وزير الثقافه ثلاثه طلبات لااكثر..رجاء اعطاء الفرصه لبقيه شعب مصر..

يا سيدى ..واذا طلبت ..هل تظن انة سينفذ شئ من طلباتي, او طلبات بقية الشعب المصري !!!!!انت حسن النية جدا

١١…/الارتجال فن لا يجيده الجميع لو طلبت منك الآن بيتين في مدح الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام ..وبيتين آخرين في حب مصر ..ماذا تقول

بيتين في مدح الحبيب محمد صلي الله علية وعلي اهله وسلم :-

أنا ان قلت الشعر في مدح الحبيب

لتلعثم الحرف في فمي وما استجب

فمحمد بلغ المحبه في القلوب جميعها

خير الانام كلها…… وسيد الانساب

وسامح ضعفي وعدم القدرة علي التعبير

*******

وبيتين آخرين في حب مصر:-

علي فكرة من يدقق جيدا في جل كتاباتي سيجد مصر مغلفة بين حروفي

….

إنى انا الحب

أنقر

على بابك

حين تشعرين بالهزيمة

فأنا الضياء

فى لياليكِ الحزينة

وانا الوطن

فى شتات أيامك

وانا الانطلاق

من قيود إنهزامك

وانا السلوى

فى خوفك وأحزانك

وانا الثبات

فى هروبك وإغترابك

وانا الدواء

من وجعك وأناتك

وانا الشاطئ

إذا الموج إجتاحك

انا

ياعمرى

كل حياتك

١٢../ارتفاع الدولار..ادي لارتفاع استيراد الورق ادي الي ارتفاع تكلفه النشر ادي لارتفاع سعر الكتاب ادي لعزوف الاقبال علي ماينشر..لماذا اجهد نفسي واكتب..تقولها احيانا في سرك كما يقولها كل مبدعي المحروسه..هل كل مايقال في السر لا يجب ان نقوله في العلن

عزيزي الاستاذ احمد الباشا..انا اكتب لاني لا استطيع ان لا اكتب ..هل تستطيع انت او انا عدم التنفس ؟؟الكتابة لن تتاثر بالدولار او اسعار الورق اوسعر الكتاب او دار النشر …ثم نحن اتفقنا ان هناك مجالات اخري للقراء غير الكتاب …ستجد كل شئ علي الانترنت

ماذا عن اخبارك الادبيه الجديدة الاديب المصري صابر حجازي\ ..13

ان شاء الله ساقوم بتحويل كتبي السابق صدورها الي كتب الكترونية كي يسهل تدوالها المجاني عبر الانترنت, وكذلك اصدار كتاب شعري حديث لم يسبق اصداره ومجموعة قصائد بالعامية المصريه

١4…/صابر حجازي في نهاية المقابلة وبعد مسيره حافله هل حقق ما يتمناه هل راضي عن نفسك لما نعم ولما لا

نحمد الله علي نعمة الحياة ..وعلي كل حالات السقوط ..وكل حالات النجاح ..اما مسالة الرضا فانا راضي بكل نعمه من ربي عز وجل

واخير ..استاذنا أحمد الباشا لجريدة شباب مصر كل التقدير ولقد كان الحوار معك مختلف فلك كل الشكر علي هذا الوقت الرائع الذى عاشته معك واتمني ان تذكرني والقراء بالخير