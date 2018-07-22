داود مراد ختاري: الإدمان لبعض الشباب في أوربا

الإدمان لبعض الشباب في أوربا

الباحث / داود مراد ختاري

الحرية هي مبدأ من مبادىء الدول الاوربية والغربية ، ومن خلالها يرى الانسان نفسه سعيداً في الحياة ، لذا أصدرت هذه الدول قوانين بصدد الحريات.

لكن ما يؤسف له ان بعض من شبابنا الايزيدية يتعاملون مع هذه الحرية بشكل سلبي لحياتهم ، يتعاطون الخمر والمخدرات بكثرة والإدمان على لعب القمار بواسطة الاجهزة والتعامل مع محلات الدعارة باستمرار.

بلا شك هؤلاء الشباب لا يستطيعون تدبير أمورهم الحياتية والعمل بشكل طبيعي، لذا يلتجئون الى أقربائهم ومعارف العائلة لغرض قرض مبلغ من المال (الدين) تحت شتى الذرائع، وبعدها لا يستطيع دفع المبلغ ، الشخص الثاني يلتجأ الى عائلة المدان لإسترداد المبلغ فتحدث مشاكل بين العوائل الصديقة نتيجة تصرفات هؤلاء الشاذين من المجتمع.

هنا ندعو جميع الاخوة في أوربا والغرب وتجنباً للخلافات العائلية بعدم اعطاء أي مبلغ مالي الى الاشخاص تحت أية ذريعة ، لان الجميع يمتلكون بطاقة (كونتو) للتصرف به بما يمتلكه وبطاقة التأمين الصحي لغرض مراجعة جميع المستشفيات والدوائر الصحية بدون دفع مبالغ مالية .

عزيزي …. عندما تمنح هذا الشاب مبلغاً من المال، قد لا تعلم أنه مدمن على التصرفات الخاطئة، وانك تمنحه لأنه من العائلة الفلانية التي لها صداها من السمعة الحسنة لدى المجتمع الايزيدي، فلا تمنح أي شاب مبلغ مالي دون علم عائلته، وان منحته فأدرك جيداً أنك شجعته على التواصل مع سلوكه الخاطىء وأخطأت بحق عائلته، وبعدها تود استرداد المال من العائلة …. وستكون النتيجة خلافات شخصية وعائلية بلا شك .