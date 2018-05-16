نفوق اكثر من مائة رأس غنم جراء صاعقة شمال دهوك

السومرية نيوز/ دهوك: افاد شهود عيان في دهوك، الاربعاء، بأن اكثر من مائة رأس غنم نفقت جراء صاعقة شمال المحافظة.

وقال احد الشهود ويدعى دلدار بروشكي لـ السومرية نيوز، ان “صاعقة رعدية ضربت مجموعة من الاغنام في ناحية مانكيش شمال دهوك”، مبينا ان “الحادث اسفر عن نفوق ١٠٢ رأس غنم فضلا عن اصابة عدد اخر”.

واضاف بروشكي ان “الحادث الحق خسائر مادية باصحاب المواشي في المنطقة”.

وحذرت مديرية الانواء الجوية في اقليم كردستان الاسبوع الماضي، من اجتياح موجة قوية للامطار تصاحبها الصواعق الرعدية.